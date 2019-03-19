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Девять фактов нарушений правил охоты выявили за неделю в Самарской области

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделею, с 11 по 17 марта в Самарской области на охотничьих угодьях сотрудники департамента охоты и рыболовства региона во время надзорных мероприятий пресекли девять нарушений в области охоты. По ним возбуждены административные дела. Об этом сообщает департамент в Twitter.

Всего с начала 2019 г. специалисты департамента выявили 181 правонарушение, возбудили 16 уголовных дел о незаконной охоте — ст. 258 УК РФ, из которых 10 уже раскрыты. В бюджет государства возмещено 2,4 млн руб. в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

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