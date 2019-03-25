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Общество

Прокуратура Борского района добилась запрещения сайта о продаже электроудочек

БОРСКОЕ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По иску прокурора Борского района суд запретил доступ к сайту с информацией о продаже электроудочек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор района Роман Суханкин.

Как пояснил Роман Суханкин, сотрудники их прокуратуры нашли сайт в интернете. Прокурор уточнил, что в соответствии с ФЗ РФ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" электроудочка является запрещенным орудием лова и способом массового истребления обитателей водоемов, ее использование наносит неконтролируемый ущерб окружающей среде.

"Поскольку размещение этой информации в интернете нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, интересы РФ, а использование электроудочки влечет уничтожение биоресурсов животного мира, прокурор Борского района направил административное исковое заявление в суд о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ", — сообщил Роман Суханкин.

В итоге Ленинский райсуда Самары удовлетворил иск в полном объеме, информацию включили в реестр запрещенных сайтов. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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