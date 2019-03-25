16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В связи с ожогами людей при прорывах теплотрасс возбуждены уголовные дела Организатор ОПГ страховых мошенников предстанет перед судом Женщину, чьего мертвого ребенка нашли на берегу озера, ждет суд В Тольятти арестован гражданин Франции, подозреваемый в даче взятки Дмитрия Сазонова подозревают в получении откатов от фотографов из самарских роддомов

Преступления Происшествия

Организатор ОПГ страховых мошенников предстанет перед судом

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 190
Версия для печати

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение 37-летнему предполагаемому организатору преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ему вменяют ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере").

Также обвинение в мошенничестве предъявили 12 членам преступной организации, в том числе четырем бывшим сотрудникам ДПС ГИБДД и трем сотрудникам страховых компаний.

По версии следствия, участники ОПГ оформляли подложные документы о ДТП и незаконно получали страховку. Они подыскивали автовладельцев, чьи машины имели незначительные повреждения, полицейские составляли фиктивные документы, признавая тех потерпевшими. Оценщики страховых компаний выписывали акты осмотра транспорта, фиксировали несуществующие повреждения. С 2015 по 2017 г. общая сумма незаконно полученных страховых выплат превысила 14 млн рублей.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31