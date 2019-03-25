Организатор ОПГ страховых мошенников предстанет перед судом

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение 37-летнему предполагаемому организатору преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ему вменяют ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере").

Также обвинение в мошенничестве предъявили 12 членам преступной организации, в том числе четырем бывшим сотрудникам ДПС ГИБДД и трем сотрудникам страховых компаний.

По версии следствия, участники ОПГ оформляли подложные документы о ДТП и незаконно получали страховку. Они подыскивали автовладельцев, чьи машины имели незначительные повреждения, полицейские составляли фиктивные документы, признавая тех потерпевшими. Оценщики страховых компаний выписывали акты осмотра транспорта, фиксировали несуществующие повреждения. С 2015 по 2017 г. общая сумма незаконно полученных страховых выплат превысила 14 млн рублей.