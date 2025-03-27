"Подельников" экс-главы облМЧС Олега Бойко заподозрили в шести особо тяжких преступлениях

Яна Гущина и Елену Тютюник заподозрили в совершении не менее шести особо тяжких преступлений. Это следует из опубликованных материалов судов. Все шесть преступлений квалифицировали по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Их дело также объединили с делами еще нескольких фигурантов.

Напомним, Гущин и Тютюнник проходят по уголовному экс-главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Последний, по версии следствия, получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник, руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и всех его предполагаемых подельников этапировали в Москву.

В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3 пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

"Выводы об обоснованных подозрениях в причастности Тютюнник и ряда подозреваемых к вменяемым каждому из них деяниям были сделаны судом при вынесении решения об избрании последним меры пресечения в виде заключения под стражу, и данных для других выводов в настоящее время у суда нет", — указано в одном из последних опубликованных документах.

В судебных документах также отмечено, что сложность расследования обусловлена большим числом фигурантов дела и объемом доказательств.

"Срок, на который каждому из указанных обвиняемых продлена мера пресечения, соответствует объему предстоящих следственных и процессуальных действий и чрезмерно длительным не является", — разъясняется также в документах суда.