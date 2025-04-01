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Преступления Происшествия

Жительница Самары фасовала запретные вещества в пластилиновые шары и раскладывала по городу

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут судить 47-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в сбыте сильнодействующих веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. У нее изъяли партию прегабалина.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Летом 2024 г. женщина, работавшая оператором контактного центра в одной из пиццерий Самары, решилась на подработку из-за нехватки денег. Она "клюнула" на объявление о работе, суть которой состояла в получении, фасовке и распространении запрещенных веществ через тайники — закладки.

При этом получателем почтовых посылок от "работодателя" подозреваемая оформила своего супруга, не ставя его в известность о содержимом. Когда муж уходил спать, она фасовала капсулы на мелкие партии и помещала их в шары из пластилина. Утром, по дороге на основную работу, делала закладки, фотографировала и отправляла куратору.

Полиция вычислила "закладчицу" в сентябре 2024 года. При задержании из ее рюкзака изъяли смартфон с фотографиями "закладок" и шар из пластилина. Кроме того, из квартиры задержанной полицейские конфисковали 100 ампул с жидкостью, а также приспособления и материалы для фасовки. Общая масса сильнодействующего вещества, прегабалина, составила около 133 граммов.

Подозреваемой предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов преступления по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Пока шло расследование, женщина находилась под домашним арестом. В ближайшее время ее будут судить.

 

Также отмечается, что уголовное дело, возбужденное в отношении "работодателя", из-за которого суд может наказать женщину штрафом в размере до 120 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет, выделены в отдельное производство.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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