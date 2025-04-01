Жительница Самары фасовала запретные вещества в пластилиновые шары и раскладывала по городу

В Самарской области будут судить 47-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в сбыте сильнодействующих веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. У нее изъяли партию прегабалина.

Летом 2024 г. женщина, работавшая оператором контактного центра в одной из пиццерий Самары, решилась на подработку из-за нехватки денег. Она "клюнула" на объявление о работе, суть которой состояла в получении, фасовке и распространении запрещенных веществ через тайники — закладки.

При этом получателем почтовых посылок от "работодателя" подозреваемая оформила своего супруга, не ставя его в известность о содержимом. Когда муж уходил спать, она фасовала капсулы на мелкие партии и помещала их в шары из пластилина. Утром, по дороге на основную работу, делала закладки, фотографировала и отправляла куратору.

Полиция вычислила "закладчицу" в сентябре 2024 года. При задержании из ее рюкзака изъяли смартфон с фотографиями "закладок" и шар из пластилина. Кроме того, из квартиры задержанной полицейские конфисковали 100 ампул с жидкостью, а также приспособления и материалы для фасовки. Общая масса сильнодействующего вещества, прегабалина, составила около 133 граммов.

Подозреваемой предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов преступления по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Пока шло расследование, женщина находилась под домашним арестом. В ближайшее время ее будут судить.

Также отмечается, что уголовное дело, возбужденное в отношении "работодателя", из-за которого суд может наказать женщину штрафом в размере до 120 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет, выделены в отдельное производство.