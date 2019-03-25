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Лучшие строительные проекты и компании региона получили Премию RS-AwaRdS-2018

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 марта, профессионалы строительного сектора и рынка недвижимости, а вместе с ними активные жители Самары стали гостями первой профессиональной Премии в сфере строительства и недвижимости RS-AwaRdS-2018.

Фото: Фото предоставлено автором

Организатором мероприятия выступил журнал "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale". Пространство для праздника — мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" — было выбрано неспроста. Любую историю пишут люди, перспективы строительной отрасли закладываются уже сегодня. И от того, как будут действовать профессионалы рынка сегодня, зависит его состояние завтра. Поэтому так важно и значимо поощрить лучшие проекты, надежные компании и всех тех, кто пишет современную историю рынка самарской недвижимости.

Деловая программа

Церемонии вручения Премии RS-AwaRdS-2018 предшествовала деловая программа, состоящая из двух частей. Спикеры и участники дискуссии собрались в конференц-зале исторического парка "Россия — моя история", чтобы обсудить актуальные проблемы жилищной политики, коммерческой недвижимости и ипотечного кредитования. Три спикера подготовили разные по содержанию, но одинаково яркие и эмоциональные по форме выступления. Сначала доцент высшей школы урбанистики при НИУ ВШЭ, советник губернатора Самарской области Виталий Стадников рассказал о том, какого жилья больше всего не хватает нашему городу. Благодаря остроте темы и харизме спикера равнодушных в зале не было!

Следующим выступил генеральный директор консалтинговой компании REC, полномочный представитель Гильдии Управляющих и Девелоперов в Самарской области Никита Петухов. Эксперт-практик в сфере коммерческой недвижимости рассказал о настоящем потенциале нежилых квадратных метров в историческом центре. Много конкретных примеров, цифры и факты — эта информация была очень полезна для участников рынка и интересна для всех самарцев.

Наконец, завершала дискуссионную панель управляющий директор по ипотечному кредитованию Банка ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова. Банк ВТБ (ПАО) выступил партнером мероприятия, и подход к презентационной части выступления спикера оказался серьезным и академичным. Участники деловой программы узнали интересную статистику и прогнозы развития ипотечного сектора в регионе. А затем спикер вместе с модератором беседы — директором ООО "ОКТОГОН" Олегом Никитенко пошагово рассмотрели основные моменты нового механизма банковского кредитования застройщиков и использования эскроу-счетов.

Церемония вручения

Спустя несколько часов после окончания дискуссии мероприятие продолжилось уже в формате праздника. Дружеская вечеринка без дресс-кода — так организаторы определили идею вечера. Гости праздника переместились в новое пространство исторического парка, и уже здесь участников ждали первые визуальные впечатления.

Организаторы отказались от традиционного формата торжественной Церемонии награждения победителей в пользу вечеринки в урбанистическом стиле. Этому способствовали вытянутая форма зала, экспозиции на стенах и приглушенный свет. Гости вечера будто оказались на выставке или модном показе: на одной из стен, расположенных вдоль зала, были развешаны плакаты с инфографикой. На каждом листе — отдельная номинация и проценты распределившихся голосов. Естественно, без указания победителей: интригу держали до конца!

Вечер начался с приветственного слова Олега Никитенко, открывшего Церемонию награждения. Легкий и непринужденный конферанс вечера обеспечивал ведущий Алексей Шляхов. На сцену поднимались эксперты рынка недвижимости, знаменитые самарцы и активные горожане, чтобы вручить заветные статуэтки всем победителям. Напомним, в каждой номинации их было два — по итогам экспертного и народного голосования. Всего в течение вечера организаторы вручили 25 статуэток и несколько именных наград. Например, одной из самых почетных номинаций стала номинация "Человек года". Такой статус в мире самарской недвижимости по итогам 2017–2018 гг. получил генеральный директор компании "Альянс-Менеджмент" Данил Либуркин.

Не обошлось и без неожиданностей: например, экспертное жюри присудило статус лучшего проекта типового жилья — номинация "Золотой стандарт" — жилому комплексу "Кленовый" из Новокуйбышевска. Этот проект обошел многие самарские новостройки! А в еще одной значимой номинации — "Точка роста", где выбирали лучший проект комплексного освоения территории, члены экспертного жюри отдали победу тольяттинскому проекту — ЖК "Велит". Тольяттинцы в экспертном голосовании обошли таких пригородных "великанов", как "Кошелев-парк" или "Южный город"!

В большинстве номинаций коллегиальное мнение экспертного совета разошлось с мнением участников народного онлайн-голосования. Это любопытно и показательно: профессионалы рынка и обычные жители региона считают лучшими разные строительные проекты! Редким совпадением экспертного и народного мнений оказалась номинация "Загородный оазис", где выбирали лучший коттеджный поселок. Обе статуэтки забрали руководители проекта "Яр-Парк". Еще одним триумфатором, забравшим обе награды в одной номинации, оказался ЖК "Империалъ" (номинация "Красиво жить" — лучший проект жилья премиум-класса).

Вручения наград перемежались легким общением гостей, фотосессиями в оборудованных пространствах, а настоящей эмоциональной и физической разрядкой для всех гостей стал танцевальный флешмоб. За позитивные танцевальные вибрации вечера отвечал танцевальный проект концертно-продюсерского центра New Face. В течение всего дня, на деловой программе и вечерней Церемонии, гостей угощал партнер мероприятия — кафе "Пармиджано". Вместе с еще одним партнером по подаркам, магазином часов "Секунда" они разыграли среди участников праздника ценные подарки.

В финале вечера прозвучала главная цель организаторов на будущий год — продолжить Премию RS-AwaRdS и сделать все, чтобы эта инициатива стала регулярной. Участники строительного сектора поддержали — праздник понравился всем!

Организаторы Премии RS-AwaRdS-2018 выражают огромную благодарность за помощь в подготовке и проведении мероприятия генеральному партнеру — ООО "Альянс-Менеджмент", стратегическому партнеру — мультимедийному историческому парку "Россия — моя история". Партнёрами мероприятия выступили ВТБ (ПАО), группа компаний "Поляна" и Кафе "Пармиджано". Партнер по подаркам — магазин часов "Секунда".

Благодарность за спонсорскую поддержку — ООО "ИНКОН", ООО "Преображенский двор", ЖК "Троицкий".

Информационные партнеры: "Волжская коммуна", "Самарская газета", Табурент.ру, "Другой город", "ВолгаНьюс", Большая Деревня.

Победители Премии RS-AwaRdS-2018

Номинация "Золотой стандарт" (лучший проект стандартного жилья в 2017–2018 гг.):

— ЖК "Кленовый" на ул. Киевской, 23 (г. Новокуйбышевск) — экспертное голосование

— ЖК "Желябово.РФ" на ул. Новожелябовской/ пр. Карла Маркса. (Железнодорожный р-н) — народное голосование

Номинация "Точка роста" (лучший проект комплексного освоения территории):

— ЖК "Велит" на ул. Спортивной (г. Тольятти) — экспертное голосование

— Жилой микрорайон "Южный город" в Волжском районе — народное голосование

Номинация "Красиво жить" (лучший проект премиум-жилья в 2017–2018 гг.):

— ЖК "Империалъ" на ул. Самарской, 200А (Ленинский р-н) — экспертное и народное голосование

Номинация "Достройщик года" (компания, успешно реализовавшая проблемный строительный объект в 2017–2018 гг.):

 — Самарский областной Фонд жилья и ипотеки — экспертное голосование

— ООО "Новый город" — народное голосование

Номинация "Каска года" (лучшая подрядная организация в сфере строительства жилья, объектов коммерческой и социальной инфраструктуры):

— ООО "ИНКОН" — экспертное голосование

— ООО ПСК "Волга" — народное голосование

Номинация "Шопинг, хлеб и зрелища" (лучший ТРК, ТРЦ или ТЦ):

— "Аврора Молл" — экспертное голосование

— ТК "Амбар" — народное голосование

Номинация "На работу как на праздник" (лучший бизнес-центр):

— ОЦ "БЭЛ Плаза" — экспертное голосование

— ОЦ "Панорама" — народное голосование

Номинация "Загородный оазис" (лучший проект загородное недвижимости):

— КП "Яр Парк" — экспертное и народное голосование

Номинация "Золотой кирпич" (лучший производитель в строительной сфере):

— Завод "Самарский Стройфарфор" — экспертное голосование

 — Домостроительный комбинат "Древо" — народное голосование

Номинация "Инвестиционный климат в строительстве" (персональный вклад в улучшение инвестклимата):

— Филипенко Владимир Михайлович, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области — экспертное голосование

— Кошелев Владимир Алексеевич, председатель комитета по строительству, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы — народное голосование.

Народная номинация "Дорога года" — Московское шоссе (ООО "Самаратрансстрой")

Народная номинация "Общественное пространство года" — стадион "Самара Арена" (ГК "Волгатрасстрой")

Народная номинация "100% качества" (самый качественный проект в сфере жилой недвижимости в 2017–2018 гг.) — ЖК "Южный бульвар" в г. Тольятти.

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