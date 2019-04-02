Верховный Суд отказал в рассмотрении дела о картеле в пользу СМТ

Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении кассационных жалоб по делу о картельном сговоре в Самарской области при проведении торгов на техобслуживание и ремонт дорогостоящего оборудования стоимостью более 780 млн рублей.

Напомним, в феврале 2017 г. Федеральная антимонопольная служба выявила факты заключения антиконкурентных соглашений при проведении совместного открытого аукциона, заказчиками которого были 23 медицинских учреждения региона.

Подписи под этим документом поставили ООО "Современные медицинские технологии", ООО "Джии Хэлскеа", ООО "Медсимвол", ООО "ЦЭХ-Здоровье", ГБУЗ "СОКБ им. В. Д. Середавина" и региональный минздрав.Организатором закупки выступала больница им. Середавина.

Контракты "СМТ" с 23 больницами признали недействительными В среду, 21 ноября, Арбитражный суд Самарской области признал недействительным аукцион на техобслуживание и ремонт дорогостоящего медицинского оборудования, в котором ООО "Современные медицинские технологии" было признано победителем.

По результатам аукциона победителем было признано ООО "Современные медицинские технологшии" ("СМТ"), а цена контракта снизилась только на 2,5% от общей стоимости.

По мнению ФАС, в рамках аукциона было заключено четыре антиконкурентных соглашения, цель которых — обеспечение победы "СМТ".

Позднее ООО "СМТ" подписало 23 договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования на сумму более 760 млн рублей.

По результатам рассмотрения административных дел на "СМТ" был наложен штраф более 26 млн руб., на ООО "Джии Хэлскеа" — 100 тыс. рублей.

Компании обжаловали действия антимонопольщиков, но суды поддержали позицию Самарского УФАС.

"СМТ", "Джии Хэлскеа" и экс-замминистра здравоохранения Альберт Навасардян подали кассационные жалобы в Верховный Суд, который 28 марта отказал в их передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Также напомним, что ФАС передал материалы этого дела в СУ СК России по Самарской области, где было возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции (178 УК РФ). Сейчас дел, по которому перед судом предстали семь человек рассматривается в Самарском районном суде.

Во вторник, 20 ноября, Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе постановление Одиннадцатого Апелляционного арбитражного суда, признавшего ООО "Современные медицинские технологии" и ООО "Джии Хэлскеа" виновными в картельном сговоре, сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.



Напомним, в феврале 2017 г. антимонопольным ведомством были выявлены и установлены факты заключения антиконкурентных соглашений, которые привели к поддержанию цен на торгах. Подписи под этим документом поставили ООО "Современные медицинские технологии", ООО "Джии Хэлскеа", ООО "Медсимвол", ООО "ЦЭХ-Здоровье", ГБУЗ "СОКБ им. В. Д. Середавина" и министерство здравоохранения Самарской области.



Нарушения были установлены в рамках совместного открытого аукциона, заказчиками которого были 23 медицинских учреждения региона. Начальная (максимальная) цена контракта на техобслуживание и ремонт дорогостоящего оборудования составляла более 780 млн рублей.





