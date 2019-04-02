Возбуждено еще одно уголовное дело по мошенничеству в "АктивКапитал Банке"

ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и/или группой лиц") по факту совершения противоправных действий в лишенном лицензии самарском "АктивКапитал Банке" ("АК Банк"). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим кредитной организации в рамках ее банкротства.

В основу уголовного дела, возбужденного 15 марта, легло заявление АСВ, поданное в январе по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. Подробности в опубликованных материалах отсутствуют.

Напомним, Банк России лишил "Ак Банк" лицензии на осуществление банковской деятельности 29 марта 2018 года. В мае кредитная организация была признана банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.

АСВ взыскивает с экс-главы "АктивКапитал Банка" 29 млн рублей Лишенный в прошлом году лицензии "АктивКапитал Банк" ("АК Банк") пытается через суд взыскать со своего бывшего председателя правления Григория Оганесяна 29 млн руб. долга по кредиту. Соответствующее заявление подано конкурсным управляющим "АК Банком" - Агентством по страхованию вкладов (АСВ) - в Железнодорожный районный суд Самары.

По состоянию на 28 февраля 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 24,8 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Помимо этого АСВ отмечает, что по итогам проверки обстоятельств банкротства банка "установлены основания для привлечения контролирующих должника лиц к гражданско-правовой ответственности".

В настоящее время конкурсный управляющий "АК Банка" ведет активную работу по признанию сделок, совершенных кредитной организацией незадолго до банкротства, недействительными.

Суммы некоторых оспариваемых сделок исчисляются в миллиардах. Так, например, АСВ оспаривает совершенные 14 и 19 марта операции по переводу 80,7 млрд руб. со счета ООО "Спец-Альянс" на счет ООО "ТрансСервис". Также АСВ пытается признать недействительными сделки по уступке прав требования по договорам о депозитных вкладах ООО "Больверк" в пользу ООО "Спец-Альянс" на 2,79 млрд руб., а также операцию по переводу 2,78 млрд руб. со счета "Больверка" на счет "Спец-Альянса" (от 14 марта 2018 г.).