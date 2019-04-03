Экс-руководителя АНО из Красноярского района осудили за превышение полномочий и растрату

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю АНО "Многофункциональный межпоселенческий центр социально-экономического развития Красноярского района". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Его признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, руководитель центра с 2004 по 2015 г. организовал фиктивные финансовые операции по мнимым сделкам, в результате чего присвоил более 1,5 млн рублей. Кроме того, в мае 2015 г. он за счет денег предприятия приобрел земельный участок, которым распоряжался.

Суд назначил мужчине три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также на два года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах госвласти и местного самоуправления, в некоммерческих организациях.