Первый замглавы Самары выступил за "подушевую" оплату мусора

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко заявил, что тарифы в сфере обращения с мусором нуждаются в пересмотре. В частности, по его мнению, необходимо отказаться от расчета по квадратным метрам, установленного в городах области.

Об этом он заявил на заседании круглого стола по результатам работы по обращению с ТКО в первом квартале текущего года, который состоялся в Самарской губернской думе в среду, 3 апреля.

За переход к режиму расчета с человека, а не с метров высказывался не только Владимир Василенко, но и многие другие участники совещания, включая представителей администрации Тольятти и некоторых депутатов губдумы.

Недовольство Владимира Василенко также вызвали заявления председателя правления ООО "ЭкоСтройРесурс" (единый региональный оператор по обращению с ТКО в Самарской области) Михаила Захарова о том, что в настоящее время законодательно ответственность за содержание и уборку контейнерных площадок возложена на муниципальные органы власти, а не на регоператора.

"На сегодняшний день региональный оператор отвечает за ТКО с момента погрузки их в мусоровоз. Соответственно, если допустил обсыпание или уронил, обязан подобрать", — сообщил Михаил Захаров и добавил, что за мусор на контейнерной площадке отвечает либо УК, если земельный участок под контейнерами закреплен за многоквартирным домом, либо муниципальные власти.

Регоператор ТКО расширил состав владельцев В структуре руководства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" произошли изменения. Директором общества с 11 января 2019 г. стала Наталья Ржевская. Вместе с исполнительным директором компании Вячеславом Дормидонтовым, также возглавляющим ООО СК "Родник", она входит в состав комитета по МСУ совета депутатов Советского района Самары.

По мнению Владимира Василенко, такой подход неприемлем. Он подчеркнул, что изменения в системе обращения с отходами проводились, в числе прочего, для того, чтобы за весь спектр услуг в этой отрасли отвечало одно юридическое лицо.

Кроме того, Владимир Василенко выразил недоумение относительно того, как может отслеживаться момент появления мусора на контейнерной площадке — выпал он из мусоровоза или же лежал там прежде.

"Опять же если контейнер полон, люди положат мусор рядом", — подчеркнул он и добавил, что не согласен с возложением ответственности за содержание контейнерных площадок на муниципальную власть.

"Я заостряю на этом внимание, потому что опять получается футбол. Мусор увозит один, подбирает другой, отвечает третий…", — пояснил свою позицию вице-мэр.

При этом Михаил Захаров заострил внимание на том, что ответственность не только за содержание, но и за ведение реестра контейнерных площадок (причем, реестр этот должен быть публичным) все же отвечают органы местного самоуправления. А в этом вопросе, по его словам, сейчас нет ясности и четкости.

"В январе регоператору поступало большое количество жалоб — около 80 в сутки. Сейчас ситуация нормализовалась", — отметил Михаил Захаров и заявил, что одной из причин сложностей, возникших у регоператора, когда он приступил к выполнению своих обязанностей, стало большое количество контейнерных площадок, не внесенных в территориальную схему.

Так, по словам Захарова, в территориальную схему включено 9800 контейнерных площадок, а по факту регоператор сейчас обслуживает порядка 16 тысяч.

"Если сказать о Самаре, у нас в территориальной схеме 2400 площадок, обслуживаем около 4000", — сообщил он и добавил, что каждая новая контейнерная площадка, которая выявляется регоператором, включается в маршрут перевозчика.

Также Михаил Захаров рассказал, что по многим полигонам произошло увеличение объема поступающих туда отходов в полтора-два раза. В качестве примера он привел полигон "Водино": "Если в январе 2018 года он принял 16,4 тыс. тонн, то в январе этого года около 25 тыс. тонн. То есть раньше этот мусор приезжал куда-то в овражек, в соседнюю посадку. Сегодня мы эту отрасль вывели в белую".

Однако Владимир Василенко с ним не согласился и заявил, что в Самаре как вывозилось около 5,5-6 тыс. куб. м, так и вывозится.

Тарифы на вывоз мусора в июле не вырастут На сайте правительства Самарской области опубликован приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона, согласно которому предельные тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2019 г. составят 598,16 руб. за 1 куб. м (с НДС).

Коснулись Михаил Захаров и Владимир Василенко в своих выступлениях и вопроса оптимизации работы с базой населения для рассылки квитанций с актуальной информацией о проживающих. Михаил Захаров заявил о необходимости создания в области Единого расчетного центра.

В ответ на это Владимир Василенко заявил, что в Самаре такой центр существует и функционирует. Причем, как подчеркнул Василенко, самарский центр прежде был областным, но оказался не востребован. В целом же он предложил поработать с самарским расчетным центром, а после, возможно, расширить эту работу на весь регион.

Чуть позже своим выступлением продолжил дискуссию депутат губернской думы Александр Милеев.

Он подчеркнул, что представители муниципалитетов по какой-то причине не стали говорить о том, что в последние годы в той или иной степени дотировали вывоз мусора. И суммы дотаций, по его словам, превышали 100 млн рублей.

"Сегодня, согласно закону, этого делать нельзя. Сегодня вся эта сумма легла на плечи жителей Самарской области. Ведь регоператор нанимает то же городское МП "Жиллидер", которое прежде получало дотации от администрации Самары. Владимир Андреевич (Василенко. — Прим. ВН) говорит — денег нет. То есть в том году у них были деньги на "Жиллидер", сегодня они их на это не тратят. При этом ни одной контейнерной площадки не сделано. Не были сформированы реестры контейнерных площадок", — заметил Александр Милеев и добавил, что несмотря на вхождение в территориальную схему 2400 контейнерных площадок, из них официально зарегистрировано только 300. "Остальные — нелегальные", — заявил Александр Милеев.

Он также поделился мнением, что вопрос о том, кто будет убирать контейнерные площадки, не самый важный. По его словам, во многих местах контейнеры сейчас стоят прямо на улице, и когда перевозчик приезжает и начинает их убирать, его штрафуют сотрудники ГИБДД, поскольку он делает это на улице, а не на спецплощадке.

"А муниципалитет говорит — это проблема регоператора. А с кого потом штрафы? С нас — жителей Самарской области. Поэтому я в рекомендации хотел бы настоятельно указать: не просто заняться площадками. Нужно закон исполнять, а не саботировать. Мы сегодня вместе должны принять все меры, чтобы актуализировать терсхему, чтобы те площадки, которые не внесены, внести", — подытожил Александр Милеев.

Предложение же Владимира Василенко о привлечении городского Единого расчетного центра Самары к работе регоператора Александр Милеев раскритиковал, заметив, что этот центр "покрывает" лишь 32% управляющих компаний.

"Если бы регоператор пошел этим путем, сегодня бы никто не получил платежки. У нас есть ответ, где ЕИРЦ говорит о том, что не готов обработать 1,6 млн счетов. Полностью поддерживаю, что на территории Самарской области надо делать единый расчетный центр", — сообщил Александр Милеев.

Все озвученные на круглом столе предложения будут проработаны комитетом губдумы по ЖКХ.

Напомним, ООО "ЭкоСтройРесурс" стало региональных оператором по вывозу ТКО в Самарской области по итогам конкурса, состоявшегося в октябре прошлого года. "Максимальная приведенная стоимость услуги регионального оператора" на территории всей Самарской области на период до 2027 г. включительно составляет 54,9 млрд рублей.