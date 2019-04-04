Передача здания Фабрики-кухни Третьяковке начнется в июне

В июне текущего года начнется процесс передачи здания самарской Фабрики-кухни от Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в ведение Третьяковской галерее. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Провели очередную рабочую группу Министерства культуры РФ по созданию самарского филиала Третьяковки на базе Фабрики-кухни. Идем в графике. Корректировка проекта под нужды филиала направлена в экспертизу, с июня — начинаем передачу здания от РОСИЗО к Третьяковке", — уточнил парламентарий.

Напомним, в сентябре 2018 г. стало известно, что в здании Фабрики-кухни откроется филиал Третьяковской галереи, а не Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства, как планировалось ранее.