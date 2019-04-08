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Поставщик ИТ-решений для поддержки веб-проектов masterhost отмечает свое 20-летие

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня Интернет стал настолько неотъемлемой частью повседневности, что уже сложно вспомнить времена, когда все было иначе. В 1999 году Рунету было всего 5 лет, он активно развивался и требовал образования новых компаний для поддержки и обслуживания своих растущих потребностей. Именно тогда и был создан бренд .mastehost, ставший одним из первооткрывателей российского рынка хостинга и регистрации доменных имен.

2019 год стал для.masterhost юбилейным: на протяжении 20 лет он успешно поставляет клиентам современные и эффективные инструменты для поддержки в Сети проектов любого масштаба и уровня сложности.

.masterhost — это яркая иллюстрация того, что российский бизнес даже в самой быстроменяющейся сфере может сохранять стабильность, удерживать лидерские позиции и предоставлять услуги, отвечающие международным стандартам качества.

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