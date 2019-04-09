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Экономика и бизнес

РТРС не удалось оспорить вину за излучение на высотку ЗиТа

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный суд отказался рассматривать жалобу ФГУП "РТРС" на решение о привлечении к ответственности за излучение на высотку ПАО "ЗиТ", говорится в определении.

Фото: vk.com/public170915267

Все началось с того, что в Роспотребнадзор поступила информация о превышении показателей электромагнитного поля и излучения на кровле жилого дома на ул. Ново-Садовой, 311. Источником этих явлений были передающие устройства "Самарского областного радиотелевизионного передающего центра.

Тогда, в 2017 году, сотрудники надзорного ведомства отправились с внеплановой проверкой на предприятие и выяснили, что "не исполнена обязанность по установлению санитарно-защитной зоны и зоны ограниченной застройки". А соответствующие работы, инициированные в 2014 г., проверяющие признали незавершенными.

По этому факту РТРС привлекли к административной ответственности и выдали предписание, которое предприятие пыталось обжаловать в Верховном суде.

Предписанием Роспотребнадзор обязал передающий центр скорректировать проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки и замерить уровни электромагнитного излучения.

На суде по другому делу представитель РТРС сказала, что проект указанных зон скорректирован с учетом дома на территории ЗиТа и Российская Федерация в связи с этим понесла ущерб в 100 млн рублей.

Напомним, сейчас в 11-м апелляционном арбитражном суде решают вопрос законности строительства дома рядом с телецентром. Вопрос все тот же: кто нарушитель - застройщик или РТРС.

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