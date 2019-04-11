16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ученые СамГМУ проводят исследования в области космической медицины МП "Кафе "Хлебосол" заплатит 30 тыс. руб. матери отравившейся школьницы Молодые ученые Самарского университета приглашают желающих принять участие в Тотальном диктанте Текст "Тотального диктанта" в СОУНБ прочтет Даниил Богомолов Правительство региона отказалось от создания "Гагарин-центра"

Образование Общество

Текст "Тотального диктанта" в историческом парке прочитает Валерий Гришко

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати

В субботу, 13 апреля, в 15:00 в Историческом парке "Россия — моя история" текст "Тотального диктанта — 2019" прочитает главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В прошлом году по всему миру диктант написали более 227 тысяч человек из 76 стран и 1021 города.

В Самарском регионе одной из площадок 2019 года стал мультимедийный парк "Россия — моя история", где текст Тотального диктанта прочтет актер и режиссер Валерий Гришко.

"Многие ли из нас знают все правила и пишут без ошибок? В школе для меня русский язык был нелегким делом. В русском языке много правил и много исключений. Деепричастные обороты, вводные слова, проверочные слова, — но результатом стала грамотность "на автомате", — говорит Валерий Викторович.

Автор текста Тотального диктанта- 2019 литературный критик Павел Басинский погрузит участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого. Литературный интерес Басинского сконцентрирован на творчестве писателей конца XIX — начала XX века. Стилистикой этого времени пропитаны его "Приключения Джона Половинкина", "Посмотри на меня" и другие произведения. По сценарию Павла Басинского снят художественный фильм "История одного назначения" (2017).

"В качестве сюжетов я выбрал пьесу "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина для первого фрагмента, "Мертвые души" Николая Гоголя для второго и "На дне" Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель, — рассказывает Павел Басинский. — Но я решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зеленую палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья".

Напомним, что в Самарском университете текст диктанта прочитает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, а в областной библиотеке — актер театра-студии "Грань" Даниил Богомолов.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5