Оправданную студентку приговорили к восьми годам колонии

В пятницу, 12 апреля, в Ленинском райсуде вынесен приговор гражданину азербайджана Ниджату Нагиеву и студентке Самарского университета Елизавете Кенешовой, которые признаны виновными в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере.

Напомним, в начале сентября 2017 г. они были задержаны при получении посылки, в которой были спрятаны 590 гр наркотика. При обыске у Нагиева в съемной квартире изъяли еще более 100 гр расфасованного для реализации зелья. Нагиев признал свою вину в предъявленном обвинении, а Кенешова, заявив, что посылку получила по просьбе приятельницы и не знала о ее содержимом, категорически отрицает свою причастность к наркобизнесу.

Так как против Кенешовой у обвинения не было никаких вещественных улик, кроме показания Нагиева и организатора наркоторговли Наргиз Мамедовой, в декабре прошлого года присяжные единогласно ее оправдали. Однако председательствующий Владимир Сурков не дал старшине присяжных огласить вердикт и распустил коллегию.

Было собрана новая коллегия, которая с третьего раза вынесла удовлетворившее Суркова решение: оба подсудимых признаны виновными, но заслуживающими снисхождения.

На прениях по вопросу о назначении наказания государственный обвинитель Наталья Рагуля долго перечисляла грамоты Нагиева, которые он получил в российской сельской школе, оконченной им с серебряной медалью. Согласно характеристике из этого учебного заведения, подсудимый физически здоров и защищал честь школы в соревнованиях по футболу. В то же время суду были предоставлены справки о том, что он с детства страдает тяжелым недугом, которой сейчас достиг 4-й стадии. Однако по внешнему виду, можно сделать вывод, что длительное тюремное заключение пошло Нагиеву на пользу, и наступило полное выздоровление.

Под предлогом того, что инвалид 2-й группы Нагиев написал явку с повинной и раскаялся, ему Рагуля запросила четыре года лишения свободы, а Кенешовой, не признающей вину, — восемь. "О какой явке с повинной может идти речь, если Нагиев был задержан в результате оперативной разработки и у него в холодильнике тут же нашли наркотики? — заявил в прениях адвокат Кенешовой Сергей Анищенко.- Согласно ст. 142 УПК РФ, заявление о явке с повинной — это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Он просто признал вину под тяжестью неоспоримых улик". Председательствующий согласился с требованиями прокуратуры.

Следует заметить, что накануне в том же суде был вынесен приговор и заказчице посылки с мефедроном Наргиз Мамедовой. Ей зачли "сотрудничество" со следствием и дали пять лет лишения свободы. Однако так и осталось непонятным, в чем заключалось сотрудничество, если оптового поставщика наркотика Мамедова не сдала. А вместо него дала показания против Кенешовой, которые ничем кроме показаний Нагиева не подтверждаются. Да и его показания были даны им не в "явке с повинной", а через полгода, сразу же после того, как Мамедова была арестована и заключила соглашение со следствием.

По словам адвоката Анищенко, апелляционная жалоба с перечислением процессуальных нарушений будет подана сразу после получения на руки изготовленного приговора. По его словам, председательствующий однажды рассмотрев дело не имел права рассматривать его повторно. Было нарушено право Кенешовой на защиту еще при отборе присяжных. Также, по мнению защитника, председательствующий некорректно написал для присяжных вопросный лист, совместив вопросы о виновности-невиновности обоих подсудимых.