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Экология Общество

Александр Хинштейн привезет на свалку в Рождествено десант чиновников

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тема незаконной свалки на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Рождествено будет рассмотрена на выездном совещании 24 апреля. Об этом Волга Ньюс сообщила помощник депутата Госдумы Александра Хинштейна Ольга Юркевич.

Помимо парламентария, Рождествено посетят Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, руководитель регионального управления Росприроднадзора Махмуд Калиматов, министр энергетики и ЖКХ области Сергей Марков, директор нацпарка "Самарская Лука" Александр Губернаторов, глава Волжского района Евгений Макридин и председатель правления ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

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Представители регоператора по обращению с ТКО и власти Волжского района обсуждают судьбу свалки на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Рождествено.

Напомним, внимание к проблеме привлекли местные активисты, опубликовавшие в соцсетях кадры, на которых видно, что мусором завалена обширная территория, граничащая с лесом. На один из постов отреагировал Александр Хинштейн, пообещавший разобраться в проблеме.

Депутат 16 апреля направил запрос министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, в котором описал проблему и потребовал "принять незамедлительные меры к ликвидации возникших стихийных свалок, а также меры по недопущению дальнейшего складирования твердых бытовых отходов на территории нацпарка".

Свалке несколько десятилетий, она находится в бывшем карьере, расположенном рядом с кладбищем.

В территориальной схеме обращения с отходами свалка указана как несанкционированная, но действующая. Схемой предусматривается строительство в Рождествено к 2022 г. перегрузочной станции. Однако, как сообщили в "ЭкоСтройРесурсе", выступающем оператором по обращению с ТКО, компании не удалось найти общий язык с дирекцией "Самарской Луки" из-за ограничений на строительство на территории нацпарка.

После публикации фото и видео в соцсетях Рождествено посетили представители районных и областных властей, Следственным комитетом была начата проверка. Сейчас вокруг кладбища устанавливается ограждение.

По словам местных активистов, они также намерены обсудить с чиновниками проблему браконьерства в национальном парке.

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