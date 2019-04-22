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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали двух обнальщиков, "отмывших" более 4 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Тольятти задержали двух местных жителей, подозреваемых в причастности к легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области. С

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти в рамках предварительного расследования выяснили, что подозреваемые с июля 2017 г. по май 2018 г., являясь директорами коммерческих организаций, путем совершения мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

В настоящее время следователями УМВД России по городу Тольятти в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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