ТРК "Губерния" высадила в Тольятти голубые ели

В год своего десятилетия телерадиокомпания продолжает совершать добрые дела.

"10 добрых дел" в честь первого двузначного юбилея. В честь своего юбилея телерадиокомпания "Губерния" отмечает свое десятилетие - она решила запустить по всему региону масштабную благотворительную акцию. Первым добрым делом стал субботник в 13-м микрорайоне. Местное озеро буквально преобразилось после того, как телевизионщики очистили его и придали прилегающей территории свежий вид.

Второе доброе дело "пришло" в "Губернию" само. Сотрудники компании обнаружили около офиса замерзающего щенка. Пройти мимо беззащитного создания представители СМИ не смогли: приютили, обогрели, накормили и нашли ему дом. Буквально на днях собачка обрела новых хозяев.

15 мая к самарским сотрудникам "Губернии" присоединились тольяттинские коллеги. Представители ТРК в Автограде высадили шесть голубых елей на территории социального приюта для детей "Дельфин". Помогали им в этом как сами маленькие воспитанники, так и члены общественной организации "Социально-экологический союз". По словам специалистов, за 15 лет голубые ели могут вырасти в высоту до трех метров.

"Очень надеемся, что хвойные приживутся и будут радовать воспитанников и гостей приюта. Под голубыми исполинами в летний зной так хорошо спасаться от жары! Зимой же пушистые и снежные ели станут настоящим воплощением новогодней сказки", - уверены сотрудники ТРК "Губерния".

Следующим, четвертым добрым делом стала посадка целого "Сада Губернии". В Старом Буяне появился настоящий рай для любителей ягод и фруктов. Вишни, сливы и яблони - почти 30 деревьев высадили сотрудники ТРК на территории интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Какая акция станет следующей, узнаем совсем скоро. Марафон "10 добрых дел от ТРК "Губерния" продолжается.