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ЖКХ и благоустройство Общество

В Загородном парке показали проекты его реконструкции

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Загородном парке 18 мая показали работы открытого архитектурного конкурса по реконструкции парка.

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в течение четырех недель жители смогут знакомиться с проектами и проголосовать за понравившиеся. Анкету голосования можно будет заполнить по выходным в парке у волонтеров. Кроме того, проголосовать можно здесь.

Открытый конкурс объявили 28 августа 2018 года. На него подали 185 заявок. Около половины участников — самарские архитекторы и коллективы. Работы прислали также из Москвы, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Симферополя, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Волгограда, Тюмени и Владивостока.

Итоги конкурса подвели 18 января. Лучшим проектом жюри признало работу студентов Московского архитектурного института — Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Федора Торгашова и Дарьи Дулевой. Их концепция называется "Городской лес". Авторы не только предлагают насытить Загородный парк разными функциями: спортивными, развлекательными, рекреационными, но и произвести его гиперуплотнение, превратив в лесной массив в центре города.

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