Следователи второй год не могут направить в суд дело о поборах за VIP-рейсы

Сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ второй год не могут направить в суд уголовное дело о предполагаемом вымогательстве денег с проводников.

Возбуждено оно было 19 января 2018 г. по факту получения взяток. Подозреваемая — занимавшая должность начальника резерва проводников пассажирского вагонного депо "Самара" Куйбышевского филиала АО "ФПК" по фамилии Бачурина.

"Уголовное дело мы еще расследуем", — заявил на этой неделе журналисту Волга Ньюс пресс-секретарь управления Дмитрий Захаров.

На протяжении всего периода следствия Дмитрий Захаров также утверждает, что "подробности проводимых органами следственного управления мероприятий разглашению не подлежат".

Напомним, о предполагаемых преступлениях еще в 2018 г. узнали сотрудники УФСБ по Самарской области.

По предварительной информации, Бачурина через начальников поездов вымогала с подчиненных проводников плату за то, чтобы назначать их на более высокооплачиваемые рейсы.

Задержали Бачурину после передачи "отката" на 49 тыс. рублей. Материалы оперативники передали следователям СУТ СК РФ.

"Выясняются и другие эпизоды преступлений подозреваемой", — заявили тогда следователи.

Не исключалось, что поборы с проводников могли провоцировать тех на преступления, в том числе на провоз контрабанды, что создавало уже угрозу террористического характера.

Почему уголовное дело так и не дошло до суда, Дмитрий Захаров пояснять не стал.