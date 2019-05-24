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Преступления Происшествия

Преподавателю "Политеха" дали 4 года условно за 8 взяток от студентов

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары вынес приговор по делу доцента кафедры "Архитектура жилых и общественных зданий" СамГТУ Анны Першиной, обвинявшейся в служебном подлоге и семи эпизодах получения взяток от студентов.

Напомним, преподаватель была задержана в декабре 2017 года. Первоначально в ее деле фигурировали 19 тыс. руб. за проставление зачета.

Согласно материалам дела, всего у женщины было изъято 129,5 тыс. рублей. По версии следствия, 75 тыс. из них были взятками. Помимо эпизода с 19 тыс. руб. в деле появилось еще семь эпизодов с получением взяток по 8 тыс. руб., а также эпизод со служебным подлогом.

Гособвинение запрашивало для Першиной пять лет лишения свободы.

Женщина свою вину не признавала, утверждая, что занималась репетиторством.

В итоге суд признал ее виновной, но ограничился условным наказанием в четыре года с испытательным сроком в три года и штрафом в 380 тыс. рублей. Также на нее наложен двухлетний запрет на преподавательскую деятельность в государственных вузах.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, приговор будет обжалован.

В СамГТУ рассказали, что Анна Першина написала заявление об увольнении по собственному желанию, и последним днем ее работы в вузе будет 31 мая. При этом в университете подчеркнули, что никаких документов из суда пока им не поступало.

Гид потребителя

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