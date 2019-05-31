В кварталах Тольятти прибавилось деревьев

Акцию по озеленению внутриквартальных территорий провели сотрудники ГК "ЭкоВоз" совместно с жителями. Молодые деревья появились во дворах домов на улицах Туполева, Ворошилова, 40 лет Победы, Свердлова, Степана Разина, Автостроителей, Тополиной Автозаводского района и на улицах Льва Толстого, Кудашева, Калмыцкой Центрального района.

Председатели ТОС, жители домов, управляющие микрорайонами приняли активное участие в планировании территории и посадке саженцев. Рабочие ГК "ЭкоВоз" позаботились об инвентаре и заранее подготавливали лунки для посадки.

Руководитель компании Денис Волков уделяет большое внимание озеленению территорий: "Жилой двор — главное пространство современного микрорайона. Им пользуются ежедневно все жители. А для детей, мам с колясками, пожилых людей двор становится жизненным пространством. В связи с ростом этажности домов возникла опасность создания дискомфортных микроклиматических условий, неблагоприятной психоэмоциональной среды в плотно застроенных кварталах. Поэтому не просто важно, а жизненно необходимо высаживать деревья".

Дарья Любченко, управляющая микрорайоном 19а Автозаводского района: "Нам привезли разнообразные виды саженцев, и все жители очень довольны тем, что могут обновить свой сад".

Вера Мурзина, жительница: "Посадка деревьев в кварталах — это очень хорошее дело, поэтому я пришла внести свой вклад. Я люблю заниматься посадками, выращивать цветы".

Вера Салтыкова, председатель совета МКД, ул. Ворошилова, 20: "У нас уже выросли сосенка, береза, кустарники, которые мы высаживали в прошлые года с Денисом Александровичем".

Сергей Демидов, председатель совета МКД, ул. Ворошилова, 22: "Очередь хорошо, что компания "ЭкоВоз" занимается такой деятельностью. Саженцы нам дают, помогают благоустраивать наш микрорайон. Все это очень приятно. Надеюсь, что и в дальнейшем будем продолжать сотрудничать".

Владимир Голиков, старший по дому на ул. Туполева, 1: "Хорошее дело. Озеленение — это дополнительная польза городу и людям, очень повышает настроение".

Вера Челобанова, председатель ТОС 9 квартала: "Я участвовала и в посадке леса. Спасибо Денису Александровичу Волкову за то, что он продолжает озеленение не только общественных территорий, но и придомовых. Сейчас мы сажаем каштаны, ивы, рябины на придомовых территориях".