Дан старт региональному конкурсу "Достояние губернии"

Во вторник, 4 июня, в областном центре состоялась пресс-конференция ежегодного регионального конкурса компаний. На вопросы о том, как стать "Достоянием губернии", ответили члены экспертного совета. Среди них - замглавы минпрома Олег Жадаев, руководитель Торгово-промышленной палаты региона Валерий Фомичев, а также организаторы - председатель Общественной палаты Виктор Сойфер и его заместитель Павел Покровский, директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев и заместитель директора ТРК Елена Дьякова. На пресс-конференции стало известно, каким компаниям будет уделено особое внимание.

"Крайне важно подчеркнуть участие претендентов в нацпроектах. Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит не менее важная задача - диверсификация производства. Нам бы очень хотелось, чтобы потенциальный победитель был активен в реализации госзадач и нацпроектов", - отметил заместитель главы регионального минпрома Олег Жадаев.

Состязание областных компаний в 2019-м проводится в третий раз. Количество участников растет с каждым годом.

"После того как нам на первый конкурс прислали 156 заявок, стало ясно, что мы угадали. Предприятия интересуются "Достоянием губернии". Уже в следующем году число участников выросло более чем на 20 процентов", - рассказал председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.

В этом году победителей определят в семи номинациях: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Здоровье и красота", "Гостеприимная губерния", "Торговая марка "Товары народного потребления", "Бренд региона". Каждая компания может подать заявку одновременно в три из них. Выявлением лучших займется экспертный совет после окончания приема заявок уже в августе.

Отметим, что в год проведения в области ЧМ-2018 в конкурсе появилась номинация "Гостеприимная губерния", сразу завоевавшая большую популярность. В ней могут участвовать различные туристические сервисы, гостиницы, рестораны, творческие коллективы, театры, музеи и даже фестивали, проходящие на территории региона - все те, кто прославляет Самарский регион далеко за его пределами.

"Достояние губернии" - это своего рода знак качества, который получают победители. Конкурс дает стимул для здоровой конкуренции. Статус лауреата добавит потребителю уверенности при покупке услуги или товара. За два года победителями стали 22 компании. Их по праву можно назвать визитной карточкой региона", - заявил председатель областной Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев.

Если у претендентов возникнут какие-либо вопросы по оформлению заявки, им готов помочь организационный комитет конкурса. Всю информацию можно найти на сайтах организаторов guberniatv.ru и op63.ru. Прием заявок ведется до 1 августа.

Конкурс региональных компаний проводится с 2017 года. Он организован по инициативе телерадиокомпании "Губерния" совместно с Общественной палатой при поддержке областного правительства.

"Я бы хотел еще раз поблагодарить всех, кто поддержал наш конкурс, и в первую очередь Общественную палату. А когда мы с этой идеей вышли в правительство, региональный кабинет министров также очень позитивно отреагировал на нашу идею и поддержал "Достояние губернии", - подытожил директор ТРК "Губерния" Юрий Проничев.

Генеральный партнер конкурса – ПАО "Тольяттиазот". Партнер конкурса – АО КБ "Ситибанк".