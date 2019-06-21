Виновница смертельного ДТП на ул. Утевской примирилась с родственниками сбитой ей женщины

Дело о смертельном ДТП на ул. Утевской в Самаре завершилось примирением сторон в суде, сообщает 63.ru.

Напомним, авария произошла утром 4 марта. Ольга Байкина пересекала проезжую часть с шестилетней дочерью по пешеходному переходу, чтобы сесть в автобус. В этот момент ее сбил автомобиль Mercedes. Самарчанка успела заметить машину, оттолкнула свою дочь в сторону, а сама погибла под колесами.

Иномаркой управляла 33-летняя Екатерина В. По словам очевидцев, трагедия случилась из-за того, что автомобилистка решила объехать остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль.

По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть"). В четверг, 20 июня, его рассмотрели в Куйбышевском районном суде.

"Водитель на Mercedes-Benz не снизила скорость до безопасной, не соблюдала требования дорожных знаков и не уступила дорогу пешеходам на "зебре". В результате, как установила экспертиза, сбитая ей Ольга Байкина получила повреждения головы, туловища и конечностей. Женщина скончалась на месте аварии", — пояснили в суде.

Обвиняемая работает в банке, не замужем, детей нет, судимости у женщины нет. Ее адвокат попросила суд приобщить письмо родителей женщины о том, что она поддерживает тесные связи со своей семьей и помогает ухаживать за 80-летними бабушкой и дедушкой. Еще до суда женщина попросила у мужа погибшей прощения и компенсировала часть суммы за моральный вред.

Во время пятиминутного перерыва виновница ДТП передала вдовцу оставшуюся часть денег, а он написал ходатайство о прекращении дела за примирением сторон.

После окончания перерыва муж погибшей подтвердил суду, что моральный вред в размере 2 млн руб. ему полностью компенсировали и претензий он не имеет.

"Я полностью признаю вину, раскаиваюсь и еще раз хочу попросить прощения. Я не хотела причинить столько боли. Мне очень жаль, что так получилось", — заявила в суде обвиняемая.

С учетом того, что Екатерина В. впервые совершила преступление средней тяжести по неосторожности, признала вину, раскаялась и загладила моральный вред, суд постановил прекратить дело за примирением сторон. Таким образом, судимости у женщины не будет. Подписка о невыезде с нее снята.