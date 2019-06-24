"Самарамелиоводхоз" обязали заплатить за утонувшего лося

Октябрьский районный суд Самары рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры о возмещении вреда за смерть лося в оросительном канале. Об этом сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Напомним, ранее в канале Спасской оросительной системы в Приволжском районе утонул лось. Ущерб от гибели животного оценили в 240 тыс. рублей.

Надзорное ведомство считает, что лось умер из-за ненадлежащей эксплуатации оросительной системы, и ответственность лежит на ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз".

Сначала возмещения ущерба от "Самарамелиоводхоза" безрезультатно требовал департамент охоты и рыболовства Самарской области. Позже прокуратура подала иск в суд.

Суд принял решение не в пользу "Самарамелиоводхоза" и обязал выплатить 240 тыс. рублей.