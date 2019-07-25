Обиравший пенсионеров главврач Борской ЦРБ получил условный срок

Во вторник, 23 июля, Богатовским районным судом бывший главный врач Борской ЦРБ признан виновным в ряде эпизодов мошенничества в крупном размере и служебном подлоге. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Борского района Роман Суханкин.

"Судом достоверно установлено, что гражданин А., будучи главным врачом Борской ЦРБ с 2015 по 2017 года, используя свое должностное положение, совершал противоправные действия, направленные на незаконное изъятие денежных средств у граждан района за оказание медицинских услуг, выделение которых предусмотрено бюджетом Российской Федерации", — пояснил Роман Суханкин.

Напомним, расследованием дела занималось региональное управление Следственного комитета. Ранее сообщалось, что, по версии следствия бывший главврач Борской ЦРБ Сергей Ануфриев, с 2015 по 2017 г. ежемесячно получал от медсестры деньги, которые та собирала с находившихся в больнице пенсионеров, инвалидов и людей, утративших способность к самообслуживанию. "Поборы" с учетом надбавки за уход составляли 75% от пенсии. Всего, по версии следствия, главврач получил более 1,6 млн рублей.

Кроме того, следствие полагало, что Ануфриев устроил в больницу трех знакомых нефрологом, анестезиологом-реаниматологом и уборщиком. Они работали только "на бумаге", при этом им начислялась зарплата на общую сумму более 480 тыс. рублей.

С учетом того, что бывший главный врач свою вину полностью признал, возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года. также на него наложен штраф в 150 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.