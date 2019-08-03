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Суд запретил "Фабрике продуктов ВС" заключать новые договоры займа

ТОЛЬЯТТИ. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 августа, Центральный районный суд Тольятти запретил ПК "Фабрика продуктов ВС" привлекать деньги граждан. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

Напомним, 18 июля предполагаемой организатору кооператива Галине Федотовой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Перед этим в деятельности организации нашли признаки финансовой пирамиды. По версии следствия, с 8 мая 2018 г. по 28 февраля 2019 г. сотрудники потребительского кооператива "Фабрика продуктов ВС" в офисе на ул. Карбышева, 12 в Тольятти привлекали деньги физических лиц, обещая выплаты от 13% до 20% годовых.

Силовики считают, что таким образом организация получила не менее 3 млн руб., хотя не вела никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности. Только в Самарской области из-за "пирамиды" пострадало более 250 человек, а филиалы организации располагались еще в 16 городах России.

В суде председатель кооператива иск признал и согласился с требованиями прокурора. Кооперативу запретили заключать с гражданами новые договоры займа до исполнения обязательств по всем ранее заключенным. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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