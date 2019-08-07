Запрет охоты на водоплавающую дичь в Самарской области отменят

В Самарской области отменят запрет охотиться на уток и гусей, который правительство региона ввело 29 июля, опасаясь угрозы возможных пожаров, сообщает trkterra.ru.

Обычно сезон охоты на водоплавающую дичь в Самарской области длится с 17 августа по 15 ноября, но в этом году его отменили из-за введения особого противопожарного режима. Это значит, что до конца лета в лесах нельзя разводить костры и вообще присутствие человека там нежелательно. Это вызвало возмущение охотников. Речь идет о 90 охотничьих хозяйствах, которые могут лишиться 20 млн руб. прибыли. Директор охотхозяйства "Пойменное", Григорий Бондарев рассказывает, что содержание в год обходится в 3 млн рублей. Эту сумму покрывают только деньги от "посетителей".

"И именно сейчас период такой, когда мы массово продаем путевки. То есть, по сути, мы собираем, как фермеры собирают урожай. Мы сейчас тоже пополняем свои финансовые запасы с тем, чтобы потратить их на тех же животных. А сейчас в связи с тем, что запрет действует, охотники уедут в Саратовскую область, в Ульяновскую область. Они в любом случае своим хобби будут заниматься там, где это не запрещено. А мы как охотпользователи — мы действуем в правовом поле. И нам сейчас легально запретили зарабатывать деньги", — рассказал Григорий Бондарев.

Охотники написали коллективное письмо в профильные ведомства и главе региона Дмитрию Азарову. После переговоров нашли компромисс. Если прежние меры предполагали полный запрет охоты на водоплавающую дичь, то новые куда либеральнее.

"Охота будет ограничена в случае достижения 4 или 5 класса пожароопасности. То есть на сегодняшний день если вы посмотрите — это первый класс опасности, то есть можно и леса посещать, и на охоту ходить, мероприятия иные проводить. Поэтому на радость охотникам такое решение было принято губернатором. Поэтому, как сказать, расстраиваться нечего", — рассказал руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

Скорректировать запрет чиновники должны уже в предстоящий понедельник. Тем самым они планируют успеть к началу сезона охоты на уток и гусей.