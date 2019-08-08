Фельдшер с. Верхняя Орлянка получила "Ниву" из рук Михаила Ратманова

В Сергиевский район приехал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Во время рабочей поездки он вместе с главой муниципалитета Алексеем Веселовым и главврачом Сергиевской ЦРБ Сергеем Бородулиным вручил автомобиль "Нива" фельдшеру с. Верхняя Орлянка.

Ратманов подчеркнул, что в Самарской области по инициативе главы региона Дмитрия Азарова внедряют программу транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду с необходимым оборудованием.

"Мы контролируем, как идет исполнение нацпроекта "Здравоохранение" в разрезе оказания первичной медико-санитарной помощи. Автомобиль неотложной помощи, который мы вручили сегодня фельдшеру Верхней Орлянки, будет обслуживать три села, численность населения в которых составляет свыше 700 человек", — рассказал он.

По словам Аллы Митяевой, уже много лет являющейся заведующей местным ФАПом и единственным фельдшером на несколько населенных пунктов, автомобиль медпункту был просто необходим.

"Машина стала для нас значимым и долгожданным подарком, ведь обслуживать приходится и наших односельчан, и жителей соседних поселков: Средней Орлянки и Алимовки. Хотелось бы искренне поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и министерство здравоохранения за внимательное отношение к проблемам малых сел. Уверена, что работать теперь будет намного проще, а наша медицинская помощь станет действительно "скорой", — уверенно заявила фельдшер, признавшись, что водить новый автомобиль будет сама — сейчас она проходит обучение.

Проверил областной чиновник и строительство нового ФАПа, которое идет полным ходом. Как пояснил Сергей Бородулин, фельдшерско-акушерский пункт в Верхней Орлянке пока располагается в неприспособленном для этого помещении, но скоро здесь появится современный ФАП.

"Работы по строительству ФАПа идут в соответствии с запланированными сроками, согласно которым помещение должно быть сдано в октябре. С учетом выделения дополнительных средств из областного бюджета ФАП оснастят необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, расходными материалами и уже в ноябре 2019 г. он примет своих первых пациентов", — заверил Ратманов, подчеркнув, что областное правительство уделяет особое внимание доступности медицинской помощи в отдаленных районах.