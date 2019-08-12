Трем юристам из Самары снова не смогли вынести приговор за взятку

В понедельник, 12 августа, суд Самарского района региональной столицы вернул в прокуратуру уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. В ведомстве должны устранить недостатки в материалах. Это произошло уже во второй раз.

Суд Самарского района во второй раз пришел к выводу, что уголовное дело трех самарских юристов: Юлии Шибаевой, Павла Ерошкина и Русланы Шевцовой, которых судили за посредничество во взяточничестве, должно быть возбуждено по статье "Мошенничество".

"Мы изначально говорили о том, что странно обвинять в посредничестве во взяточничестве, если обвинение в получении взятки никому не предъявили", — говорит адвокат Шевцовой Валерий Лапицкий.

Напомним, история началась летом 2017 года. По версии следствия, руководитель ООО "Медитек" Алексей Туренко решил приобрести муниципальную собственность — помещение на ул. Водников, 14. Туренко обратился к Ерошкину — тот оказывал услуги по сопровождению деятельности "Медитека". У Ерошкина он попросил выяснить порядок приобретения муниципальной собственности. Ерошкин обратился за помощью к Шевцовой, а та, в свою очередь, к Шибаевой.

Дальше, по версии следствия, подсудимые сообщили Туренко: чтобы выиграть аукцион и приобрести муниципальную собственность, нужно заплатить сотрудникам департамента управления имуществом Самары 2,5 млн рублей. Туренко покивал, а сам пошел с заявлением в ФСБ. В итоге начался оперативный эксперимент. "Взятку" положили в сейфовую ячейку коммерческого банка. А когда юристы после выигранного Туренко аукциона пришли за деньгами, их "повязали" прямо в помещении банка.

Вину подсудимые признали полностью и сказали, что очень раскаиваются. 4 декабря 2018 г. они должны были выслушать приговор суда. Но возникла неувязка.

Судья, зачитывая решение, сообщила: поскольку Шибаева утверждает, что взятку в департамент нести все же не собиралась, а планировала деньги оставить себе, то ее нужно судить не за предложение посредничества во взяточничестве, а за мошенничество. Поэтому уголовное дело вернули в прокуратуру. Но во второй раз уголовное дело пришло в суд снова с формулировкой "Посредничество во взяточничестве". Снова длился судебный процесс, а в день, когда должны были вынести приговор, суд опять объявил: вернуть в прокуратуру и исправить статью на "Мошенничество".

Интересно, что в суде допросили замруководителя ДУИ Самары по земельным вопросам Александра Крючкова. Он сказал, что знает Шибаеву, но по приобретению объекта недвижимости она к нему не обращалась. Другой свидетель, тоже юрист, сообщил суду, что ему звонил Крючков и просил помочь Шибаевой консультацией.

Также известно, что приобрел муниципальную собственность Туренко за 3,2 млн руб. — она так и осталась за ним закреплена, ведь итоги аукциона никто не оспаривал. А вот 2,5 млн руб. на взятку Туренко не потратил.