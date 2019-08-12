Самарец, кравший "Газели" и автомобильные номера, получил четыре года колонии

В Самаре суд вынес приговор 42-летнему мужчине, которого признали виновным в кражах, в том числе автомобильных госномеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С декабря 2018 г. по февраль 2019 г. мужчина похищал госномера с легковых автомобилей, припаркованных на улицах, и устанавливал их на краденые "Газели". Затем машины с чужими номерами он перегонял на стоянки для продажи.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.