Двое самарцев поборются за победу в чемпионате WorldSkills

До мирового чемпионата молодых профессионалов WorldSkills осталось десять дней. В составе национальной сборной впервые бороться за победу будут два самарских участника.

Мировое первенство по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие вошли два участника из Самарской области: выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов и студентка колледжа технического и художественного образования Тольятти Алина Гатауллина.

В мировом чемпионате по стандартам WorldSkills в 2019 году примут участие 1300 человек из 63 стран. Они будут бороться за победу по 56 направлениям.

В компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", где свое профессиональное мастерство продемонстрирует Михаил Воронцов, заявлены представители 30 государств, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Китая, Марокко, Индии и Чили.

К мировому первенству молодых профессионалов студент, а теперь уже выпускник, Поволжского государственного колледжа шел не один год. С 2015 года в мастерских своей альма-матер оттачивал умение работать на фрезерных станках с числовым программным управлением. Для этого в колледже созданы все условия. В 2016 на его базе создан соответствующий инфраструктурным листам WorldSkills, центр компетенций. Правительством Самарской области приобретено два трехкоординатных станка с числовым программным управлением, а в 2018 году в учебном заведении появился пятикоординатный станок.

Подготовке молодых специалистов и развитию среднего профессионального образования в Самарской области особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем ежегодном Послании он отметил, что в 2018 г. Самарская область в рейтинге WorldSkills Russia поднялась с 14-го на 12-е место, а это значит, что у нас готовят лучших профессионалов в стране. "Важно, чтобы появившиеся возможности могли использовать все учреждения среднего профессионального образования", — подчеркнул глава региона.

В рамках основного чемпионата в Казани пройдет WorldSkills Juniors. В нем примут участие конкурсанты от 14 до 16 лет включительно. Среди них студентка колледжа технического и художественного образования г. о. Тольятти Алина Гатауллина. Она будет бороться за победу в компетенции "Малярные и декоративные работы". Первокурснице предстоит выполнить несколько заданий: оклейка обоев, создание панно с помощью трафарета и декоративных покрытий, колорирование — подбор цветов и поиск точных оттенков. Затем участников ждет самое сложное — перенос четкого чертежа на стенд с помощью линейки, кисти и красок. Уже известно, что в числе соперников Алины представители ОАЭ и Казахстана.

За всю историю мирового чемпионата WorldSkills впервые два участника от Самарской области вошли в основной состав национальной сборной России. По мнению руководителя управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александра Мочалова, таких успехов удалось достичь благодаря тому, что значительные средства из областного бюджета направлены и на капитальный ремонт, и на оснащение новым оборудованием колледжей и техникумов. Это должно способствовать повышению уровня професссиональной подготовки студентов и престижа рабочих профессий.

На это нацелен и федеральный проект "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". Согласно ему в 2024 году 50% техникумов и колледжей Самарской области должны проводить итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia.