В Сызрани благоустроят дворы и общественные пространства

17 дворов и общественных пространств Сызрани в этом году преобразятся в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе национального проекта "Жилье и городская среда".

Так, во дворе по ул. Маршала Жукова, №№ 316-319 уже к концу лета откроется комфортная территория для прогулок с детьми и активного отдыха, с несколькими спортивными площадками с антитравматическим покрытием. Появятся новые пешеходные дорожки и дополнительное освещение, ограждения, скамейки и урны.

Новую жизнь получают и общественные пространства Сызрани. Так, в сквере на ул. Декабристов в этом году появятся современные спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также детская площадка с песочным покрытием, дополнительное озеленение и освещение.

Как рассказал заместитель руководителя комитета ЖКХ администрации Сызрани Олег Федоренко, работы ведутся согласно утвержденному графику, запланировано, что 31 августа объекты пройдут общественную приемку и будут сданы в эксплуатацию.

В 2020 году Сызрань ждут масштабные перспективы в части формирования современного архитектурного облика с сохранением исторического своеобразия и культурных традиций.

Победа в номинации "Исторические поселения" Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-2019 позволит Сызрани реализовать проект благоустройства набережной у Кремлевского холма "История на берегу трех рек".

Создание дизайн-проекта этой знаковой для города территории объединило жителей и профессиональное архитектурное сообщество. По замыслу, на набережной создадут три смысловые территории.

"Самой насыщенной из них станет парк, где разместится детская площадка, которую местные жители и администрация в ходе обсуждения пожелали увидеть как воплощение деревянного кремля, некогда утерянного. Там будут скейт-парк, несколько спортивных площадок, большая событийная площадь прямо на берегу, где будут проходить основные городские мероприятия. Всем известен фестиваль "Сызранский помидор", который уже 18 лет идет, люди очень им гордятся. И многие из тех, кто приходил на обсуждение проекта, захотели увидеть некий символ вот этого фестиваля там, на территории. Мы достаточно долго работали над этим решением. Результатом стало размещение красных уличных кресел характерной круглой формы - помидорная поляна", - рассказала архитектор Ирина Фишман.