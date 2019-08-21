В Жигулевске мужчину осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности

В Жигулевском городском суде огласили приговор 35-летнему местному жителю А. Королеву, который признан виновным в причастности к размещению на публичных ресурсах телекоммуникационных сетей призывов к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской деятельности.

По данным ведомства, противоправная деятельность Королева была пресечена их сотрудниками в апреле 2019 года.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. По окончании следствия он предстал перед Жигулевским городским судом, который признал его виновным и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.