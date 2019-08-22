Улицу Алма-Атинскую зачищают от кафе и автосервисов

Департамент градостроительства Самары подал полтора десятков исков с требованием снести ряд объектов на ул. Алма-Атинской между Московским шоссе и ул. Стара-Загоры. Среди кандидатов под снос - кафе, автосервисы, магазины и другие.

Заявления ведомства идентичны: признать объект самовольной постройкой, обязать владельца снести его за свой счет, а в случае неисполнения решения суда департамент готов сам сделать эту работу с последующим отнесением расходов на собственников.

В частности, власти требуют освободить земельные участки от шести автосервисов, двухэтажного магазина электротоваров, автозаправки "ЭКООП", трехэтажного кафе "Восток", магазина "Мир колес", ангара "Самара-прицеп", двухэтажного магазина "ТВС-Агротехника", склада, хостела IS KRA и других построек.

Напомним, ул. Алма-Атинскую планируется расширить до четырех полос. Часть территорий, занимаемых коммерческими объектами, предполагалось изъять, так как эти участки находятся в створе красных линий. Собственники этих строений предложили разработать проект планировки территории за свой счет и сузить границы красных линий со 115 м до 40 м, а также перевести участки из зоны Р-5 в Ц-2.

Местные власти утвердили проект планировки расширения ул. Алма-Атинской, где учли пожелания коммерсантов. Но прокуратура дала отрицательное заключение на проект поправок в ПЗЗ: ее не устроил перевод 35 участков из зоны садово-дачных участков и коллективных садов в зону деловых и коммерческих предприятий. В связи с этим городская дума отказалась от смены зонирования.