Верховный Суд отказал тольяттинке, боровшейся за право служить в армии

Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении иска тольяттинки Яны Сургаевой к Министерству обороны РФ и Росгвардии. Как пояснил Волга Ньюс юрист девушки Дмитрий Третьяков, они пытались признать незаконными два приказа этих ведомств с идентичными названиями "О перечне воинских должностей, подлежащих замещению солдатами". Эти документы, по информации адвоката, запрещают лицам женского пола занимать воинские должности "стрелок", "снайпер", "водитель", "механик", "артиллерист", "танкист".

Оба оспариваемых приказа, по словам Дмитрия Третьякова, имеют гриф "секретно", поэтому слушание дела велось в закрытом режиме. "Суд даже отказал в допуске представителю уполномоченного по правам человека в России", - заметил адвокат.

Дмитрий Третьяков подчеркнул, что это решение Верховного Суда, безусловно, будет обжаловано. "Либо сначала мы обратимся в апелляционную коллегию Верховного Суда, либо сразу в Конституционный Суд. Ведь, по сути, нарушаются конституционные права девушек (ст. 19 Конституции РФ"), - подчеркнул Дмитрий Третьяков.

В продолжение Дмитрий Третьяков заметил, что на суде присутствовали представители прокуратуры и министерства юстиции. "Прокурор пять заседаний молчал как рыба, несмотря на то что ст. 136 УК РФ и ст. 5.62 КоАП - это административное и уголовное наказание за дискриминацию по половому признаку. Ответчики при этом, нарушая 19 статью Конституции, "прикрываются" тем, что защищают материнство", - заявляет Дмитрий Третьяков, добавляя, что в итоге доводы ответчиков якобы приходят к тому, что женщины должны рожать детей и варить борщи.

"Почему-то в Израиле и в Норвегии девочки могут служить в армии, а у нас нет. Я не понимаю, почему. У них что, половые органы различаются? Я этот вопрос и на суде задавал", - недоумевает адвокат.

Напомним, изначально было подано пять исков - от пяти девушек, которых не взяли на службу в армию. Однако все пять судей отказали в принятии этих заявлений и вернули их с предложением обращаться в Тольяттинский районный суд. "Мы пошли в райсуд, который подтвердил, что эти дела ему неподсудны, и вернул их Верховному Суду", - рассказал Дмитрий Третьяков, добавив, что в итоге было решено оставить один иск (поскольку они идентичны) - Яны Сургаевой.

В беседе с Волга Ньюс Яна пояснила, что несколько раз пыталась попасть на службу в армию. "Везде меня разворачивали и отправляли домой, мягко говоря. По сути, просто смотрели как на дурочку, не понимая, зачем и почему я пришла. Хотя в тех же соцсетях говорилось о наборе на военную службу. И там не уточнялось, что ищут только мужчин", - рассказала Яна Сургаева.

Военная служба, подчеркивает девушка, дает массу привилегий в будущем. Об этом говорит и Дмитрий Третьяков, упоминая, например, возможность получения жилья военными.