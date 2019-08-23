"Т Плюс" требует лишить лицензии 66 самарских УК

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" требует лишить лицензии 66 городских УК за долги.

Всего коммунальщики задолжали поставщику тепла и горячей воды более 13 млн рублей. В результате организация направила в региональную лицензионную комиссию и ГЖИ Самарской области предложение об отзыве лицензий у них.

В числе крупнейших должников ООО "Алком-Гарант" — 4,8 млн руб., ООО УК "Приволжское ПЖРУ" (915,8 тыс. руб.), ООО "ПЖРТ Октябрьского района" (802,1 тыс. руб.), ООО "Мегаполис Комфорт" (537,9 тыс. руб.), ООО "УправКом" (366,2 тыс. руб.), ООО "ЖСК Восток" (348,1 тыс. руб.), ООО "ДЭЗ" (346,7 тыс. руб.) и Ассоциация по обслуживанию МКД и нежилых зданий "Наш двор" (330,5 тыс. рублей).

"Мы неоднократно напоминали организациям о необходимости погасить долги, но вопрос так и остался открытым. Поэтому энергокомпания вынуждена обратиться к органам госвласти. Руководить работой УК и ТСЖ должны грамотные специалисты, выполняющие все взятые на себя обязательства. Только в этом случае можно будет говорить о качественном обслуживании жилого фонда", — сказал директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.