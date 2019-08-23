16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" требует лишить лицензии 66 самарских УК На Заводском шоссе откроют подземный пешеходный переход Фонд капремонта попросил увеличить тариф Водоснабжение в Промышленном районе восстановлено В Промышленном районе более 3,8 тыс. жителей остались без холодной воды из-за аварии

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" требует лишить лицензии 66 самарских УК

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" требует лишить лицензии 66 городских УК за долги.

Всего коммунальщики задолжали поставщику тепла и горячей воды более 13 млн рублей. В результате организация направила в региональную лицензионную комиссию и ГЖИ Самарской области предложение об отзыве лицензий у них.

В числе крупнейших должников ООО "Алком-Гарант" — 4,8 млн руб., ООО УК "Приволжское ПЖРУ" (915,8 тыс. руб.), ООО "ПЖРТ Октябрьского района" (802,1 тыс. руб.), ООО "Мегаполис Комфорт" (537,9 тыс. руб.), ООО "УправКом" (366,2 тыс. руб.), ООО "ЖСК Восток" (348,1 тыс. руб.), ООО "ДЭЗ" (346,7 тыс. руб.) и Ассоциация по обслуживанию МКД и нежилых зданий "Наш двор" (330,5 тыс. рублей).

"Мы неоднократно напоминали организациям о необходимости погасить долги, но вопрос так и остался открытым. Поэтому энергокомпания вынуждена обратиться к органам госвласти. Руководить работой УК и ТСЖ должны грамотные специалисты, выполняющие все взятые на себя обязательства. Только в этом случае можно будет говорить о качественном обслуживании жилого фонда", — сказал директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1