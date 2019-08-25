На старт марафона на Кубок главы Самары вышли 4 тыс. человек

В воскресенье, 25 августа, в Самаре состоялся третий Самарский международный марафон на кубок главы города, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году на старт вышли около 4 тыс. спортсменов из 207 городов.

В торжественном открытии марафона приняла участие глава города Елена Лапушкина.

"Знаю, что многие приехали к нам из других городов. Надеюсь, что наш марафон станет прекрасной возможностью проявить себя для огромного количества увлеченных бегом людей, пообщаться друг с другом, зарядиться энергией, — отметила Елена Лапушкина. — Очень важно, что в Самаре становится все больше и больше возможностей для занятия физической культурой, с каждым годом спорт становится более доступным и популярным".

Трасса марафона проходит по городским улицам. У каждого участника будет возможность насладиться красотами Волги и набережной, пробежать вдоль самарских достопримечательностей: Жигулевского пивоваренного завода, Струковского сада, театра драмы, Иверского монастыря, площади Славы. Дистанция полумарафона проходит в один круг, а марафон в два круга.

Сегодня на дистанцию вышли как любители, так и профессионалы. Все желающие могли побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2×21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5×3 км. Также были организованы забеги для детей, в котором приняли участие почти 600 детей, и маломобильных граждан.

На финише всем участникам были вручены уникальные коллекционные медали.