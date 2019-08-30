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Преступления Происшествия

Жительница Октябрьска продала телевизор и пыталась списать это на "воров"

ОКТЯБРЬСК. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске 26-летняя местная жительница может понести уголовную ответственность за ложное сообщение о преступлении. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина и ее супруг обратились в полицию. Якобы кто-то похитил у них телевизор и DVD-проигрыватель стоимостью 7,5 тыс. руб. из частного дома, где они временно не живут.

На месте происшествия полицейские обнаружили следы застолья. Женщина сказала, что не понимает, как все это могло оказаться в доме, она сюда не являлась, а ее супруг был в командировке. Также заявительница предположила, что выпивал в их доме вор, который мог попасть вовнутрь через чердак.

Но в итоге выяснилось, что никакого преступления не было. На бутылках полицейские нашли отпечатки знакомых обратившейся женщины. Они подтвердили, что выпивали вместе с ней и никакой кражи не было. Позже и сама заявительница призналась, что просто продала имущество.

По ч. 1 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении преступления") возбуждено уголовное дело.

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