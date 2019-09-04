"Самарский Стройфарфор" наградил талантливых детей и сотрудников

На "Самарском Стройфарфоре" отпраздновали юбилейный, пятнадцатый, "День строителя и Праздник детства". Мероприятие давно стало знаковым не только для заводчан, но и для всего Волжского района, где расположено предприятие. Здесь не понаслышке знают, что завод всегда щедро награждает детей, которые отличились в учебе, спорте, творчестве или науке, а также ценит производственные успехи своих сотрудников. В этом году заводчанам вручили более 200 наград от "Самарского Стройфарфора", Самарской губернской думы, Министерства строительства Самарской области, администрации Волжского района.

"Все награды, которые мы вручаем, заработаны! — отметил генеральный директор "Самарского Стройфарфора" Павел Мисюля. — Кто-то выиграл областную или российскую олимпиаду, кто-то ездил на международные соревнования, кто-то добился немалых успехов в производстве. Мы нацелены на то, чтобы результатов было больше и чтобы дети понимали, что успех не приходит просто так, награды даются тяжело".

С трудом вместила сцена детей, которых пригласили на праздник. К публичности эти ребята уже привыкли, ведь каждый из них — призер спортивных, творческих и научных конкурсов и не раз поднимался на сцену для награждения на мероприятиях различных уровней.

На вручение приехал глава Волжского района Евгений Макридин. "На "Самарском Стройфарфоре" поощряют достижения сотрудников и детей, с малого возраста воспитывая в человеке особое отношение к труду, — отметил он. — "Самарский Стройфарфор" — отличный пример социально-ориентированного бизнеса, который нацелен на создание крепкого фундамента для каждого нового поколения сотрудников. Это дорогого стоит. Такая социально-направленная политика позволяет заводу оставаться успешным и быть известным далеко за пределами Самарской области".

Среди награжденных сотрудников — Сергей Фомин, начальник отдела разработки и контроля производства "Самарского Стройфарфора". Он получил нагрудный знак "Заслуженный работник ООО "Самарский Стройфарфор" II степени. Это одна из самых ценных наград предприятия. Сергей Фомин работает на заводе 17 лет, и под его руководством разработаны уникальные продукты, аналогам которых нет во всем мире. "Завод — одна сплоченная команда, которая работает и добивается успеха. Чтобы получить такую награду, нужно очень сильно отдаваться производству. Я благодарен руководству завода за то, что они оценили мой труд и вклад в предприятие", — рассказал он.

Юбилейный праздник прошел на стадионе "Волжские зори". На сцене состоялось торжественное награждение сотрудников и их детей, вручение портфелей первоклассникам, а на футбольном поле организаторы предусмотрели для самых маленьких гостей веселые конкурсы, для ребят постарше — увлекательный квест. Праздник состоялся, оставив много приятных впечатлений и открыв новую страницу для свершений и побед.