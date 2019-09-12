В Самаре на "Фестивале 404" соберутся более 1500 участников

В выходные, 14 и 15 сентября, в Самаре пройдет IX фестиваль деятелей Интернета — 404fest. С прошлого года 404fest переехал в пятизвездочный отель "Лотте Самара". Здесь разместятся более 1500 участников фестиваля со всей России и ближнего зарубежья.

Организаторы планируют привезти в Самару более 50 спикеров — это топовые специалисты из Microsoft, Mail.ru, Яндекса, Skyeng и других компаний. Они готовы поделиться практическими знаниями и кейсами в области мобильных приложений, веб-разработки, дизайна, маркетинга, управления IT-проектами.

Участников фестиваля ждут два дня насыщенной программы (дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг, бизнес), а также неформальное общение и знакомства с экспертами и партнерами со всей страны. Программа доступна по ссылке https://2019.404fest.ru/program/.

Организатором мероприятия выступает Mercury Development.

На сайте 404fest.ru можно получить подробную информацию о мероприятии, ознакомиться с планом работы секций, зарегистрироваться и оплатить участие. Как только будет набрано определенное количество участников, регистрация будет закрыта.

"Фестиваль 404" играет важную роль в создании комфортной среды для развития IT-отрасли в регионе, работает на то, чтобы Самара стала центром притяжения для профессионалов диджитал-индустрии.