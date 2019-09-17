В Белозерках появится новый детский сад в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

Малыши от 1,5 до 7 лет из пос. Белозерки Красноярского района, а также соседних сел скоро будут ходить в новый детский сад. 20 мест в дошкольном учреждении предусмотрены для детей из ясельных групп, всего детсад рассчитан на 140 мест.

Садик возводится на территории жилищного комплекса "Экодолье-Самара". Здесь планируют ввести в эксплуатацию 345 тыс. кв. м жилья. Расчетная численность населения коттеджного поселка — 11 тыс. человек.

Отметим, что на территории района более 40 лет не строили детсадов, что привело к дефициту мест в них.

"Наша семья очень обрадовалась, когда в этом году начались работы по возведению детского сада, — рассказала жительница поселка Ольга Торшина. — В следующем году планирую сюда привести дочь Еву. И сама устроиться на работу, у меня ведь педагогическое образование".

Работы ведутся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализуемого согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В сентябре текущего года завершатся работы по устройству фундамента будущего детского сада. Объект введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Работы планируют вести и зимой. Двухэтажное кирпичное здание будет соответствовать всем современным нормам строительства дошкольного учреждения — со своей котельной, отличным благоустройством.

Напомним, что реализация нацпроекта в регионе ведется под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он подчеркивал, что жилье в области должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей.

Обращаясь с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона, Дмитрий Азаров уделил особое внимание нацпроекту "Жилье и городская среда". Глава региона подчеркнул, что этот нацпроект — один из самых финансово емких: на его реализацию только в 2019 году поступит 3,5 млрд руб. из федерального бюджета. При этом министерство строительства региона должно обеспечить к 2024 году рост в полтора раза числа семей, улучшающих свои жилищные условия.

"В настоящее время на территории жилого комплекса введено в эксплуатацию 32 тыс. кв. м жилья, в которых проживает более трехсот семей. В 2019 году планируется к сдаче 8,5 тыс. кв. м жилья, в 2020 году — 9,2 тыс. кв. м жилья, — пояснила руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина. — В рамках реализации федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" строятся не только детские сады, но и дороги, и школы. В 2019 году планируется осуществить строительство социальных объектов на территориях следующих проектов: "Новая Самара", "Экогорад Волгарь", "Кошелев-проект", "Южный город", "Экодолье Самара". Всего там планируем ввести в эксплуатацию 562,7 тыс. кв. метров жилья".