Из-за повреждения контактной сети упавшим деревом ограничено движение трамваев на пересечении Мичурина и Клинической

Минувшей ночью в Самаре сильные порывы ветра стали причиной падения деревьев на проезжую часть и повреждения контактной сети трамваев на пересечении улиц Мичурина и Клинической, из-за чего движение общественного транспорта было приостановлено, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время все городские службы работают в усиленном режиме на устранение последствий стихии. Возобновить движение трамваев на указанном участке планируют в течение часа, пока же администрация Самары рекомендует пользоваться навигационными системами, чтобы заранее планировать маршрут и избегать мест большого скопления транспорта.

Кроме того, на пересечении улиц Мичурина и Владимирской перекрыто движение в оба направления, поэтому автобусы целого ряда маршрутов пустили в объезд:

№№ 1, 67 по Московскому шоссе, ул. Коммунистической и далее по маршруту в оба направления;

№№ 24, 34, 41 по Московскому шоссе, ул. Коммунистической, ул. Чкалова, ул. Мичурина, ул. Полевая, далее по маршруту в оба направления;

№ 22 по ул. Мичурина, ул. Осипенко, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Мичурина далее по маршруту в оба направления.

Сейчас в областной столице идут работы по восстановлению электроснабжения на 15 участках, по восстановлению газоснабжения — на четырех.