Николай Игнатьев: "Для эффективного импортозамещения необходим трансфер технологий"

Представители бизнес-сообщества делятся мнением о новой стратегии развития региона. Документ был представлен 17 сентября в рамках расширенного заседания областного правительства и Совета при губернаторе области.

Президент ГК "Аком" Николай Игнатьев отметил серьезное внимание к инновационной политике, кооперации науки и бизнеса. "Есть моменты, в которых мы серьезно отстаем от зарубежных компаний. Для того чтобы запустить механизмы импортозамещения, нам порой необходим трансфер технологий. Отрадно, что это учтено в скорректированной стратегии".

По мнению бизнесмена, за последние два года экономическая обстановка в регионе изменилась в лучшую сторону. "Приняты серьезные меры для улучшения инвестклимата: развиваются Территория опережающего развития и Особая экономическая зона Тольятти, - отметил Игнатьев. - Долгое время мы были первыми и единственными резидентами ТОСЭР. Но за последние два года пришли серьезные компании с серьезными проектами".