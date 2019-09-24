Для СМИ объявлен Всероссийский творческий конкурс на тему развития дорожной сети

Информационный центр по автомобильным дорогам объявляет о проведении ежегодного всероссийского конкурса для журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной сети, истории российских автодорог, технологического роста отрасли и профессий в данной сфере. В этом году конкурс приурочен в том числе к 15-летию Росавтодора.

Принять участие в конкурсе могут редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, а также дорожные организации, которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или подготовили и выпустили тематические издания. На конкурс можно представить, как текстовые материалы различных жанров, теле- и радиосюжеты, фотоматериалы, лонгриды, опубликованные с 1 января 2019 г. по 11 октября 2019 г., так и альбомы, книги и путеводители, опубликованные с 11 октября 2018 г. по 11 октября 2019 года.

Конкурс проводится по восьми номинациям:

"Энергия дорог" — лучшая статья на тему развития дорожной сети (для интернет и печатных СМИ).

"Безопасный путь" — лучший телесюжет и лучшая телепрограмма, посвященные вопросам повышения уровня безопасности на дорогах.

"Дорожное дело" — лучший радиоматериал и лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.

"Дорожная эволюция" — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.

"Время дорог" — лучший аккаунт в социальной сети в дорожной сфере.

"Все путем" — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.

"Динамика дорог" — лучшее специальное книжное издание (альбом, книга, путеводитель), посвященное дорожной тематике.

"Дороги Для Людей" — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября 2019 г. (включительно) по адресу konkurs@infad.ru.

Церемония награждения победителей состоится в рамках международной специализированной выставки "Дорога — 2019", которая пройдет в Екатеринбурге 16 -18 октября.