В Саранске чествовали победителей фестиваля "Вернуть детство" и конкурса "Успешная семья Приволжья"

21 сентября в Саранске состоялось закрытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть детство" и конкурса "Успешная семья Приволжья".

В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

"Сегодня мы подводим итоги одного из самых ярких мероприятий Приволжского федерального округа, ежегодно собирающее более пятисот одаренных детей и успешные многодетные семьи Приволжья. Мы увидели захватывающие выступления юных спортсменов, творческий талант на гала-концерте "Звезды детства" и конкурсе "Успешная семья Приволжья", азартные интеллектуальные состязания и великолепные образцы детского прикладного творчества. Главные победы еще впереди, и я желаю вам идти к своей цели, не останавливаясь на достигнутом", — обратился к участникам фестиваля Олег Машковцев.

В рамках фестиваля "Вернуть детство" ребята принимали участие в гала-концерте "Звезды детства" в номинациях "Вокал", "Танец", "Художественное слово", "Оригинальный жанр". Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники. Также были поощрены юные умельцы, представившие свои работы на выставке прикладного детского творчества "МастерОК".

В течение двух дней спортсмены из регионов ПФО пробовали свои силы в спартакиаде "Спортивный Олимп Приволжья". Ребята соревновались в волейболе, мини-футболе, легкоатлетической эстафете, шашках и настольном теннисе. В общекомандном зачете лучшими стали представители Республики Мордовия, второе место — у Кировской области, третье место — у ребят из Удмуртской Республики.

На церемонии награждения также чествовали умников и умниц интеллектуально-развивающей игры "Ума палата". Самой интеллектуальной командой Приволжского федерального округа признана команда Оренбургской области, немного по количеству баллов им уступили эрудиты из Саратовской области. За третье место награждена команда Кировской области.

В конкурсной программе "Успешная семья Приволжья" приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри конкурса Сергей Кисляк вручил диплом первой степени семье Русских из Удмуртской Республики, второй степени — семье Дудниковых из Оренбургской области. Дипломом третьей степени награждена семья Бурцевых из Пензенской области.