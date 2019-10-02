Мужчины, ограбившие жительницу Малой Царевщины, получили 20 лет колонии на двоих

В Красноярском районе суд рассмотрел уголовное дело двух мужчин 33 и 27 лет, обвиняемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Летом 2018 г. они проникли на участок жительницы с. Малая Царевщина, выпивали там в помещении бани и обсуждали план нападения. В 21:00 этого же дня они напали на хозяйку, зайдя за ней в дом через незапертую дверь. Женщине несколько ударов по голове и лицу, затем душили шарфом, требуя отдать 1,2 млн рублей. Потом один из нападавших дважды ударил потерпевшую ножом в правое бедро. В итоге женщина отдала золотые украшения, а также документы и ключи от Mitsubishi Outlander. Общий ущерб составил около 1,4 млн рублей.

Суд назначил одному из обвиняемых девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второго мужчину признали виновным в трех кражах, угоне автомобиля и покушении на грабеж. По совокупности преступлений он получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.