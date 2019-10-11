В Самаре задержана экс-следователь, подозреваемая в фальсификации дела

В четверг, 10 октября, в Октябрьском районном суде была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста бывшему старшему следователю райотдела полиции Оксане Удаловой.

Ушедшая на пенсию в декабре прошлого года, 44-летняя Удалова была задержана 9 октября. Она подозревается в фальсификации доказательств по уголовному делу о жестоком избиении самарца Олега Майкова.

Напомним, 14 ноября 2010 г. компания нетрезвых молодых людей у станции метро "Московская" без объяснений накинулась на незнакомого им Майкова и стала избивать его "из хулиганских побуждений". Досталось и находившейся с ним женщине-коллеге. Помимо этого мужчина лишился часов стоимостью $17 тысяч, женщина — сотового телефона. Избиение остановили проезжавшие мимо полицейские, которым удалось задержать трех нападавших. Позднее был установлен еще один. Всего нападавших было шестеро.

У Олега Майкова после произошедшего диагностировали болезнь Меньера, которая сопровождается частичной потерей слуха, головными болями, головокружениями. Он вынужден регулярно проходить обследования и лечение в Самаре и Санкт-Петербурге.

Первоначально выносился отказ в возбуждении дела. Из показаний пострадавшего следует, что весной 2011 г., после того, как дело все-таки было возбуждено, он общался со следователем Оксаной Удаловой, которая говорила, что оно расследуется, но затем перестала отвечать на звонки и уклонялась от встречи. В феврале 2012 г. дело было закрыто по причине неустановления виновных лиц.

В конце 2012 г. дело было возобновлено и направлено в Следственный комитет. Защита пострадавших обнаружила в деле сомнительные протоколы следственных действий, где потерпевший якобы указывал, что никакого вреда ему причинено не было. При проведении проверки были установлены факты фальсификации подписи потерпевшего в протоколе его допроса, протоколах очных ставок, проведенных между ним и подсудимыми.

Экспертиза установила, что в протоколе допроса потерпевшего фраза "мною прочитано, записано верно, замечаний не имею" выполнена рукой Удаловой. Подделывала ли она и подписи, экспертиза не устанавливала из-за сложности исследования. В результате все эти документы были признаны недопустимыми доказательствами.

Дело дошло до суда, в апреле был вынесен приговор. Один из нападавших — Андрей Гераськин — получил два года лишения свободы условно за грабеж. Остальные были приговорено к 200 часам исправительных работ каждый за нанесение легкого вреда здоровью, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

При этом в решении суда зафиксировано, что предварительное следствие велось недобросовестно и игнорировало законные права потерпевших. Сама Удалова тогда в суде поясняла, что протокол дополнительного допроса Майкова она действительно заполняла самостоятельно со слов потерпевшего. Удостоверяющий правильность показаний текст от имени потерпевшего она также выполнила сама, так как тот якобы был не в состоянии этого сделать самостоятельно.

В суде об избрании меры пресечения присутствовал отец Оксаны Удаловой, который в разговоре с корреспондентом "Волга Ньюс" сообщил, что женщина за последний год перенесла три сложных хирургических операции. По его словам, несмотря на то, что дело в отношении его дочери было возбуждено еще в мае 2019 г. до момента задержания до нее не доводился ее статус по делу.

Следователь СК, ходатайствовавший о домашнем аресте, заявил о наличии оснований полагать, что оставаясь на свободе женщина может скрыться от правосудия. Он добавил, что Удалова не признала вину и отказалась от показаний. При этом она прибыла по одной из повесток, но ушла не дождавшись допроса.

Сама Удалова сообщила суду, что не собирается скрываться и оказывать давление на свидетелей, как и не имеет возможности влиять на ход следствия.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив домашний арест до 9 ноября.