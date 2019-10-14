В деле о незаконных правах судоводителя появились новые эпизоды

При расследовании уголовного дела бывшего начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Самарской области Анны Третьяковой были выявлены новые факты незаконной выдачи судоводительских удостоверений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

"В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по окончанию которых будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщают в транспортной полиции.

Стражи порядка отмечают, что незаконные действия при получении указанных документов, а также их последующее использование влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 291 (Дача взятки), частью 3 статьи 327 (Использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Лицам, незаконно получившим судоводительские удостоверения, в целях избежания уголовной ответственности полицейские рекомендуют обратиться в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте (Самара, ул. Льва Толстого, 45. Телефон 8 (846) 333-79-42).

В ведомстве напоминают, что активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также добровольное сообщение о даче взятки служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Напомним, первым транспортные полицейские задержали 36-летнего спасателя, который действовал как посредник. По версии правоохранителей, ему дали деньги за "упрощенное" получение прав.

Затем полицейские задержали начальника отдела безопасности людей на водных объектах (главного госинспектора) ГУ МЧС России по Самарской области Анну Третьякову. Ей спасатель передал часть полученной сумы - 24 тыс. рублей. За эти деньги три человека должны были получить положительные результаты на аттестации и беспрепятственно сдать экзамен.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").

Как отметили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте, решением суда Анна Третьякова была отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Позже за выдачу фиктивных свидетельств о прохождении обучения задержали 41-летнего директора одной из школ судовождения Самарской области.

Сейчас сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте продолжают мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.