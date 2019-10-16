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Происшествия

Нефтегорская прокуратура добилась закрытия трех сайтов, торговавших поддельными документами

НЕФТЕГОРСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорская межрайонная прокуратура добилась закрытия трех интернет-сайтов, на которых была размещена информация о возможности приобретения за плату документов, удостоверяющих личность гражданина, о незаконном изготовлении паспорта гражданина РФ, а также о продаже аттестатов и других официальных документов, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По результатам проверки прокуратурой района в Ленинский суд Самары направлены три административных исковых заявления, которые судом рассмотрены и удовлетворены. Информация, размещенная на указанных в заявлениях сайтах, признана запрещенной.

Исполнение решений суда контролируется прокуратурой.

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